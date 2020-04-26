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ألمانيا تستقبل الدفعة الأولى من 25 مليون كمامة واردة من الصين

05:18 م الأحد 26 أبريل 2020
ألمانيا تستقبل الدفعة الأولى من 25 مليون كمامة واردة من الصين

ألمانيا تستقبل الدفعة الأولى من 25 مليون كمامة

لايبتسيج(ألمانيا) - (د ب أ):

وصلت إلى ألمانيا اليوم الأحد الدفعة الأولى من كمية ضخمة من الكمامات قادمة من الصين.

وصرحت متحدثة باسم القيادة المحلية للجيش في ولاية سكسونيا بأن طائرة النقل انتونوف 124 هبطت صباح اليوم في مطار لايبتسيج/هاله وعلى متنها الدفعة الأولى من الكمامات.

ومن المنتظر أن تصل غدا الاثنين دفعة أخرى على متن طائرة انتونوف 225، أكبر طائرة شحن في العالم، وتعتزم وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور متابعة وصول الطائرة.

وحسب بيانات الجيش، فإن المنتظر أن يتم عبر "الجسر الجوي" نقل 25 مليون كمامة من الصين إلى ألمانيا في ثلاث رحلات، ويعد نقل هذه الكمامات جزءا من المساعدة التي يقدمها الجيش للهيئات الحكومية في ألمانيا في أزمة كورونا.

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