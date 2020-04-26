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الأطفال في إسبانيا يخرجون من المنازل لأول مرة منذ 42 يومًا

03:48 م الأحد 26 أبريل 2020
الأطفال في إسبانيا يخرجون من المنازل لأول مرة منذ 42 يومًا

ارشيفية

مدريد - (د ب ا):

بعد 42 يوما من إجراءات الاغلاق الصارومة، سُمح للأطفال في إسبانيا بالخروج اليوم الأحد، وفقا لضوابط معينة.

ويحق للأطفال أقل من 14 عاما الخروج لمدة ساعة يوميا بصحبة أحد والديهم. ولا يُسمح للأطفال بالابتعاد مسافة أكثر من كيلومتر من منزلهم.

وقامت الكثير من الأسر بوضع كمامات على وجوه أطفالهم لدى خروجهم من المنازل لأول مرة منذ أسابيع.

وقالت كارمين، والدة طفلتين في وسط مدريد" اليوم نشعر بخليط من المشاعر بما في ذلك الخوف".

وأعربت كارمن عن خوفها من أن الأرصف سوف تكون مزدحمة بالسكان مجددا، ولكن ابنتيهما سارة وجوليا / 6 أعوام/و /3 أعوام/ سعداء بأنباء الخروج.

وقد سجلت إسبانيا أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر ،خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول أنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 التي يتم تسجيلها لليوم الثالث.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد قال مساء أمس السبت إنه يتوقع الموافقة على مزيد من التخفيف لإجراءات الاغلاق.

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