السعودية تدعو لسد الفجوة البالغة 8 مليارات دولار لمحاربة كورونا

الرياض (د ب أ)

ناشد قادة مجموعة العشرين، للاقتصادات الكبرى، كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد، إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، واللازمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وتهدف مناشدة قادة مجموعة العشرين إلى سد الفجوة التمويلية وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول.

وتجري الآن متابعة المساهمات الساعية لتحقيق هدف المجلس العالمي لرصد التأهب بجمع مبلغ 8 مليارات دولار أمريكي، من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة ( www.g20.org) وبصفتها رئيس مجموعة العشرين، تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 500 مليون دولار، وإيمانًا بروح التضامن والتعاون، فقد بذلت الدول والمنظمات الخيرية وشركات القطاع الخاص جهودًا استثنائية في المساهمة بتقديم 9ر1 مليار دولار حتى الآن، من أجل الوصول إلى الهدف البالغ قدره 8 مليارات دولار أمريكي.

ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به.

من جانبه، أعرب ممثل السعودية في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك، أنه "لا يمكننا أن نقلل من أهمية التعاون والتضامن الدولي لمحاربة هذا الوباء".

وقال المبارك "إنّ التحديات العالمية تتطلب منّا تقديم حلول عالمية، وقد آن الأوان للوقوف ودعم الجهود للتوصل إلى لقاح، واتخاذ تدابير علاجية اخرى لمحاربة فيروس كوفيد-19. وإننا نثني على الجهود التمويلية القائمة حول العالم، ونؤكد على الحاجة الملحّة لسد الفجوة التمويلية".