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بلجيكا تبدأ في تخفيف القيود الاجتماعية اعتبارا من 4 مايو

01:41 ص السبت 25 أبريل 2020
بلجيكا تبدأ في تخفيف القيود الاجتماعية اعتبارا من 4 مايو

رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمس

بروكسل (د ب أ)
قالت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمس في وقت متأخر يوم الجمعة إنه سيتم البدء في تخفيف القيود الاجتماعية الرامية إلى وقف تفشي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 4 مايو المقبل.

وقالت ويلمس بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني استمر سبع ساعات، إنه سيجري تخفيف القيود بشكل تدريجي خطوة خطوة.

واعتبارا من 4 مايو المقبل، سيجري إعادة تشغيل وسائل النقل العام. وفي الوقت الحالي، يقتصر استخدام وسائل النقل العالم على الرحلات الضرورية فقط.

وأكدت رئيسة الوزراء أنه سيجري الإبقاء على عدد من القيود خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأوضحت ويلمس إن ارتداء قناع الوجه إجباري في الحافلات والقطارات لمن هم في عمر 12 عاما أو أكثر. وسيتسلم كل مواطن قناعا مصنوعا من القماش مجانا.

تخفيف القيود الاجتماعية بلجيكا فيروس كورونا صوفي ويلمس

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