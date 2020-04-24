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إصابة 18 بحارا بكورونا على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية

08:26 م الجمعة 24 أبريل 2020
إصابة 18 بحارا بكورونا على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية

البحرية الأمريكية

واشنطن - ( د ب أ):

عادت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية إلى الميناء اليوم الجمعة، بعد ثبوت إصابة 18 بحارا على متنها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، في أحدث تفش للفيروس المميت على متن سفينة عسكرية.

وتم إجلاء حامل الإصابة الأصلي، الذي تم اكتشاف إصابته بالمرض ، بواسطة فريق خاص تم إرساله إلى السفينة ،" يو اس اس كيد "، التي تعمل جنوب الولايات المتحدة.

وقالت البحرية اليوم الجمعة، إنه ثبت بعد ذلك إصابة 17 بحارا إضافيا، وإنه من المتوقع ظهور المزيد من هذه الحالات.

وجاء في بيان أن "السفينة ستعود إلى الميناء حيث سيواصل الطاقم تنظيف وتعقيم السفينة".

وهذه هى ثانى سفينة حربية أمريكية تشهد تفشي كوفيد 19، حيث شهدت حاملة الطائرات ، يو إس إس تيودور روزفلت ، إصابة 840 بحارًا كانوا على متنها.

البحرية الأمريكية واشنطن أمريكا فيروس كورونا

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