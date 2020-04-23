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"الصحة المغربية": 122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

09:25 م الخميس 23 أبريل 2020
"الصحة المغربية": 122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 122 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3568 حالة.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 155 حالة.. مضيفا أنه تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 456 حالة.

وأفادت "الصحة المغربية" بأن عدد الحالات السلبية، بعد إجراء تحاليل مختبرية، قد بلغت 18379 حالة منذ بدء انتشار الفيروس وإلى مساء اليوم.

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المغرب فيروس كورونا وزارة الصحة المغربية

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