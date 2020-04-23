سوريا: غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك
دمشق - (أ ش أ):
أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال المعراوي في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس "ثبت بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري هو يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من أبريل لعام 2020 ميلادي أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركة والعزة والنصر".
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