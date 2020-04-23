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العاهل الأردني يبحث مع الرئيس التونسي هاتفيا التعاون الثنائي لاحتواء كورونا

06:32 م الخميس 23 أبريل 2020
العاهل الأردني يبحث مع الرئيس التونسي هاتفيا التعاون الثنائي لاحتواء كورونا

الملك عبدالله الثاني

عمان - (أ ش أ):

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال - مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وتونس للتصدي للآثار الناجمة عن الوباء، حيث أعرب الرئيس التونسي عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب تونس في جهودها لمواجهته.

وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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