قائد الجيش اللبناني: التجربة أثبتت قدرتنا حتى الآن على احتواء كورونا

بيروت - أ ش أ

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إن التجربة أثبتت حتى الآن قدرة لبنان على احتواء فيروس كورونا، مشددا على ضرورة استمرار الالتزام المجتمعي بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على التقدم الذي تحقق حتى اليوم في الحد من انتشار الوباء.

وأكد قائد الجيش اللبناني - خلال تفقده اليوم سير العمل في المركز الطبي الذي أنشأته القوات المسلحة لفحص الإصابة بفيروس كورونا ومكافحة الوباء - أهمية أن يلتزم اللبنانيون البقاء في منازلهم وعدم إضاعة الجهود المبذولة في سبيل عدم انتشار الوباء، مبديا أسفه لـ "غياب الوعي عند بعض المواطنين تجاه خطورة المرض".

وأعرب عون عن تقديره للجهود التي يبذلها الأطباء من ضباط وعسكريين ومدنيين، للحد من تفشي الفيروس والاستعداد لكل الاحتمالات، ومُثمنا جهود العسكريين الذين ينفذون المهمات الميدانية في هذه المرحلة، معتبرا أنهم أثبتوا إخلاصهم لمبادىء الشرف والتضحية والوفاء من خلال السهر على تدابير التصدي للوباء، والقيام بمبادرات لتصنيع مستلزمات الوقاية، والمساهمة بفعالية في منع انتشار الفيروس داخل المؤسسة العسكرية.

وسُجلت في لبنان حتى الآن 688 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 22 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.