إندونيسيا تنشر 175 ألف جندي لفرض قيود السفر خلال عطلة عيد الفطر

جاكرتا - أ ش أ

قال المفوض السامي المتحدث باسم الشرطة الوطنية في إندونيسيا، أسيب عدي سابوترا، إن بلاده سوف تنشر 175 ألف جندي من الجيش والشرطة لفرض قيود السفر خلال عطلة عيد الفطر القادم تجنبًا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذه العملية سوف تجري خلال الفترة ما بين 24 أبريل وحتى 31 مايو المقبل، مضيفة أن الشرطة الإندونيسية أقامت 19 نقطة تفتيش أمنية حول مدينة جاكرتا كجزء من العملية.

يُشار إلى أن إندونيسيا أعلنت الأربعاء عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى أكثر من 7 آلاف حالة.