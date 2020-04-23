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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 62773

01:37 م الخميس 23 أبريل 2020
ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 62773

فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، ظهور 4774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 62 ألفا و773.

وذكر المركز، في تقرير نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن روسيا سجلت ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 62773 في 85 منطقة، وتماثل 471 شخصًا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 4891، بينما توفي 42 شخصًا لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 555.

وأشار المركز إلى أن 47.8% من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس (أي 2282 شخصًا) التي تم تسجيلها أمس لم تظهر عليها أي أعراض.

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