أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف للتقليل من مخاطر انتشار كورونا

11:22 ص الخميس 23 أبريل 2020
العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف للتقليل من مخاطر انتشار كورونا

أرشيفية

بغداد - (د ب أ):

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس أنه تم إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف للتقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح، في بيان، أن "عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم حتى 22 أبريل بلغ 20040 متهما".

وأشار إلى أن هذا يأتي "انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا".

وتشير البيانات الرسمية في العراق إلى أنه تم تسجيل 1631 إصابة بكورونا، وبلغ مجموع الوفيات 83 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1146حالة.

العراق بغداد فيروس كورونا

الخبر التالى:

سلطنة عمان تسجل 102 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بدء اجتماع الحكومة للإعلان عن مواعيد الحظر في رمضان