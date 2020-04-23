العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف للتقليل من مخاطر انتشار كورونا

بغداد - (د ب أ):

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس أنه تم إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف للتقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح، في بيان، أن "عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم حتى 22 أبريل بلغ 20040 متهما".

وأشار إلى أن هذا يأتي "انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا".

وتشير البيانات الرسمية في العراق إلى أنه تم تسجيل 1631 إصابة بكورونا، وبلغ مجموع الوفيات 83 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1146حالة.