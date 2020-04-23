لا وفيات لليوم الخامس.. الصين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا
بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.
وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة ، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.
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