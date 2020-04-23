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لا وفيات لليوم الخامس.. الصين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا

03:41 ص الخميس 23 أبريل 2020
لا وفيات لليوم الخامس.. الصين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس بأن من بين الحالات العشر الأحدث هناك 6 حالات لأشخاص وافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82798 حالة ، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

فيروس كورونا الصين حالات وفاة

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