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ترامب: استراتيجيتنا في مكافحة كورونا تسير في الاتجاه الصحيح

12:25 ص الخميس 23 أبريل 2020
ترامب: استراتيجيتنا في مكافحة كورونا تسير في الاتجاه الصحيح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن استراتيجية بلاده في مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تسير في الاتجاه الصحيح

وقال ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن بلاده تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد وفيات الوباء.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن عددًا من الولايات، ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، بعد احراز تقدم في مكافحة العدو المجهول.

دونالد ترامب فيروس كورونا كوفيد-19 الولايات المتحدة الامريكية

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