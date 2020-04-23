ترامب: استراتيجيتنا في مكافحة كورونا تسير في الاتجاه الصحيح
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن استراتيجية بلاده في مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تسير في الاتجاه الصحيح
وقال ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن بلاده تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد وفيات الوباء.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن عددًا من الولايات، ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، بعد احراز تقدم في مكافحة العدو المجهول.
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