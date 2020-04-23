البرازيل تسجل 2678 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 وفاة

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في البرازيل إلى 45757 إصابة بعد تسجيل 2678 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الصحة البرازيلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 165 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2906 حالات وفاة.

وأشارت إلى أن ولاية ساو باولو، سجلت 15914 إصابة و1134 وفاة.