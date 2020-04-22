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واشنطن: إحباط 3600 جريمة احتيال إليكترونية مرتبطة بكورونا

09:33 م الأربعاء 22 أبريل 2020
واشنطن: إحباط 3600 جريمة احتيال إليكترونية مرتبطة بكورونا

تعبيرية

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن جهود لمكافحة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، حيث تم وقف مئات النطاقات الاحتيالية التي تستغل وباء كورونا، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء.

وتأتي الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون والشركات الخاصة، في الوقت الذي قال فيه مكتب التحقيقات الاتحادي إنه تلقى أكثر من 3600 شكوى تتعلق بجرائم احتيال مرتبطة بكورونا المستجد، حيث يعرض العديد منها لقاحات مزيفة أو إدارة جمعيات خيرية احتيالية.

ومن بين عمليات الاحتيال التي أوقفتها فرقة العمل، موقع مزيف يتظاهر بأنه الصليب الأحمر الأمريكي.

وما ضبط مكتب التحقيقات الاتحادي أيضا العديد من مواقع الإنترنت التي زعمت أنها بوابة حكومية للتقدم بطلب للحصول على مساعدات تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا.

وقال تيري ويد، مساعد المدير التنفيذي لمكتب التحقيقات الاتحادي، في بيان: "نعتقد أن جهودنا التعاونية هي المفتاح للحد بسرعة من التهديد من جرائم احتيال مرتبطة الوباء الجديد، مع السماح للشعب الأمريكي بالتركيز على حماية أنفسهم وعائلاتهم من هذا الوباء".

سلطات إنفاذ القانون الأمريكية جريمة احتيال إليكترونية فيروس كورونا

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