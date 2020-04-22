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لبنان: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

09:09 م الأربعاء 22 أبريل 2020
لبنان: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

بيروت - أ ش أ

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن بعد غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكر مفتي الجمهورية اللبنانية – في بيان صادر عن دار الفتوى اللبنانية مساء اليوم – أنه لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ومن ثم فإن يوم غد الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان 30 يوما، ويكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

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عبد اللطيف دريان شهر رمضان رمضان 2020 بيروت

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