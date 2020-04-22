لبنان: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك
بيروت - أ ش أ
أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن بعد غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وذكر مفتي الجمهورية اللبنانية – في بيان صادر عن دار الفتوى اللبنانية مساء اليوم – أنه لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ومن ثم فإن يوم غد الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان 30 يوما، ويكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3659
عدد المصابين
-
935
عدد المتعافين
-
276
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان