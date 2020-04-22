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بريطانيا تتسلم الدفعة الأولى من معدات الوقاية الطبية من تركيا

01:20 م الأربعاء 22 أبريل 2020
بريطانيا تتسلم الدفعة الأولى من معدات الوقاية الطبية من تركيا

أرشيفية

لندن- (بي بي سي):

وصل الطلب المؤجل من معدات ‏الوقاية الشخصية (‏PPE‏) من تركيا إلى المملكة المتحدة حيث أرسلت الأخيرة طائرة من سلاح الجو الملكى لإحضاره وسط الأزمة التي تضرب ‏مستشفيات منظومة الصحة العامة لديها بسبب تراجع مخزون هذة المعدات الطبية الحيوية في ظل ما تجابهه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحطت طائرة شحن عسكرية، صباح الأربعاء في مطار "بريزنورتون" العسكري في مقاطعة أكسفوردشير قرب العاصمة لندن، وعلى متنها نحو نصف الكمية من المعدات المتفق عليها.

ووفقا للتقرير لا تزال هناك طائرت نقل أخرى ستسافر لاستلام ما تبقى من الشحنة بمجرد موافقة ‏الجانب التركي.‏

كان الوزراء فى المملكة المتحدة يعدون خلال الـساعات الماضية بأن معدات الحماية ‏ستصل قريبًا و‏وضعوا آمالا عليها لدعم عمل الخدمات الصحية التي تواجه نقصا حادا منها.

ولا يعرف على وجه الدقة ما تشتمل عليه الشحنة المتعاقد عليها، لكن كان من المقرر أن يكون بين الدفعة الأولى من المعدات، 400 ألف سترة من السترات الواقية.

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معدات الوقاية الطبية تركيا بريطانيا فيروس كورونا

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