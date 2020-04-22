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مسؤول إسرائيلي: بلغنا ذروة الموجة الحالية لكورونا..وبدأت في التراجع

12:21 م الأربعاء 22 أبريل 2020
مسؤول إسرائيلي: بلغنا ذروة الموجة الحالية لكورونا..وبدأت في التراجع

أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا باسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

صرح نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية إيتامار جروتو، الأربعاء، بأن الموجة الحالية من تفشي فيروس كورونا وصلت إلى ذروتها وبدأت في التراجع.

وقال في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "يمكننا القول إننا أوقفنا الموجة الحالية لتفشي الفيروس".

إلا أنه أضاف: "إذا ما أعدنا فتح نظام التعليم، فمن الواضح أنه سيكون هناك المزيد من المرضى ... وعلى الدولة أن تتخذ القرار حول مقدار المخاطرة التي هي على استعداد لتحملها ".

وحتى الآن، سجلت إسرائيل 187 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا.

اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي فيروس كورونا

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