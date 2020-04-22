الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة واحدة بكورونا شمال القدس
11:32 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
رام الله- (أ ش أ):
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 474.
وقالت وزيرة الصحة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، حول آخر تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين، إن الاصابة لسيدة من كفر عقب شمال القدس المحتلة.
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