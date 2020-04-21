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الاحتلال يسجل 141 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا

11:43 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
الاحتلال يسجل 141 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا

فيروس كورونا

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ناهز الـ 14 ألفًا، وذلك بعد تسجيل 59 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 59 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13942 إصابة، من بينهم 139 حالة حرجة و4507 تماثلوا للشفاء، مُضيفة أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 184 حالة وذلك حسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن منع الخروج من المدن والبلدات خلال عيد "الفصح" اليهودي الأسبوع الماضي للحد من انتشار وباء "كوفيد – 19".

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا فلسطين

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