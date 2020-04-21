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برلين تحظر الفعاليات الكبرى حتى 24 أكتوبر

06:03 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
برلين تحظر الفعاليات الكبرى حتى 24 أكتوبر

المانيا

برلين - (د ب أ)

قررت حكومة ولاية برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء حظر الفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى التي يزيد عدد حضورها عن خمسة آلاف شخص، حتى الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل، بسبب جائحة كورونا.

كما قررت حكومة الولاية حظر الفعاليات التي تضم أكثر من 1000 شخص حتى نهاية أغسطس المقبل.

كانت ولاية بافاريا قررت إلغاء مهرجان أكتوبرفست، أكبر مهرجان شعبي في العالم، لهذا العام، حيث كان مقررا إقامته في الفترة بين منتصف سبتمبر حتى أوائل أكتوبر المقبلين.

المانيا برلين مهرجان أكتوبرفست حظر الفعاليات الثقافية فيروس كورونا

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