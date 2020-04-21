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السعودية تعدل أوقات حظر التجوال خلال شهر رمضان

04:29 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
السعودية تعدل أوقات حظر التجوال خلال شهر رمضان

أرشيفية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجوال خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصرًا بدلا من السادسة صباحا حتى الثالثة بعد العصر .

ونقلت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله " تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجوال خلال شهر رمضان في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجوال فيها على مدار اليوم، ليكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

وأضاف المصدر "يكون السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجوال فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة".

واعلن المصدر "استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة".

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