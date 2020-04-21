كورونا في روسيا: 51 وفاة و5642 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، تسجيل 51 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 456 حالة.

ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد سجلت البلاد 5642 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 52 ألفا و763 حالة، بارتفاع بنسبة .12%

وأشارت إلى 3083 من الإصابات الجديدة، أي نسبة 55 بالمائة منها، سُجلت في العاصمة موسكو.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 3873.