ترامب: أسعار النفط سترتفع لأكثر من 28 دولار خلال الشهر المقبل

وكالات

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على التراجع التاريخي في أسعار عقود النفط الأمريكي الآجلة لمايو المقبل، قائلاً: "سوف يرتفع إلى 28 دولارًا أو أكثر خلال الشهر المقبل".

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، المنعقد في البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن تراجع أسعار النفط الأمريكي، أمرًا عابرًا بسبب الوضع العالمي الحالي.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن دول مجموعة "أوبك+" قامت فعلا بخفض إنتاج النفط.

وقال إن بلاده تسعى لتحويل 75 مليون برميل نفط، إلى المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، بعد انخفاض أسعار النفط الذي حدث اليوم.

وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 306% حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر، بحلول الساعة (18.34 بتوقيت جرينتش).

ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت" 9.2 بالمئة إلى 25.43 دولار للبرميل.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات، يوم الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

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