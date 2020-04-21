ترامب: سنستفيد من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستستفيد من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط، واصفا الأمر بالكثير للغاية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، الثلاثاء، ونقلته شبكة روسيا اليوم "نسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي".

ووصل سعر برميل النفط الأمريكي، اليوم الأثنين، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.