أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ترامب: سنستفيد من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط

12:45 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
ترامب: سنستفيد من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط

دونالد ترامب

وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستستفيد من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط، واصفا الأمر بالكثير للغاية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، الثلاثاء، ونقلته شبكة روسيا اليوم "نسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي".
ووصل سعر برميل النفط الأمريكي، اليوم الأثنين، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.
وتحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

ترامب أسعار النفط أمريكا انهيار النفط الأمريكي

الخبر التالى:

المسماري: الجيش الليبي صد محاولة تقدم وأسر عددًا من جنود العدو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2435876

    عدد المصابين

  • 639239

    عدد المتعافين

  • 167369

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستشار رئيس الوزراء يرد على أنباء تطبيق حظر التجوال من 4 عصراً في رمضان