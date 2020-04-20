اختلاف في "دي إن إيه".. بحث أردني يكشف سبب مقاومة العرب لكورونا

وكالات:

قال بحث أردني، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،لديه تأثير أقل على عرب الشرق الأوسط، نظرًا لما يسمى بـ"تعدد في أشكال النوكليوتيد المفرد".

وصرح رئيس جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية رمزي فودة، أن بحث قيد الدراسة تقوم به الجمعية يشرف عليه د. وليد الزيود وحازم حداد وفريقهم والذي تم تقديمه كجزء من بحث لصندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي بالأردن، يشير إلى أن عرب الشرق الأوسط يمتلكون "تعدد في أشكال النوكليوتيد المفرد"، وهو اختلاف في سلسلة "دي إن إيه"، يختلف عن شرق آسيا وأروبا والذي سيمكن أجسامهم من مقاومة الفيروس بكل سهولة.

وأوضح أن الخليه الرئوية لدى عرب الشرق الأوسط تمتلك "ACЕ 2" أقل بنسبة 1 إلى 1000 بالنسبة لمجتمعات شرق آسيا وأوروبا.

وأعطى البحث مثالا: "إذا ارتبط فيروس واحد في خلية رئوية من شخص أصوله عربية شرق أوسطية فإن الخلية الرئوية لدى شخص من شرق آسيا أو أوروبا سيرتبط فيها 1000 فيروس، وبالتالي جهاز المناعة سيقاوم العدد الأقل للفيروس المرتبط بكل سهولة".

واستند البحث بحسب رئيس الجمعية الأردنية إلى أن فيروس الإنفلونزا يعتبر في شرق آسيا وأوروبا قاتلا في بعض الأحيان، وفي مجتمعات عرب الشرق الأوسط يعتبر مرضا عاديا لنفس السبب.

كما استند إلى إحصائيات إسرائيل مقارنة مع سكان الضفة الغربية من أصول عربية، إذ أنهم يسكنون في نفس البيئة والمكان الجغرافي وهناك تفاوت كبير في الحالات ونسب الوفيات، حيث أن المادة الوراثية للفيروس لم تتغير وتسجل طفرات.