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رئيس وزراء المجر يعتزم تقديم خطته لإعادة فتح البلاد أوائل مايو

07:02 م الإثنين 20 أبريل 2020
رئيس وزراء المجر يعتزم تقديم خطته لإعادة فتح البلاد أوائل مايو

فيكتور أوربان

بودابست - (د ب أ)

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن حكومته ستتمكن من تقديم برنامج زمني للعودة التدريجية من الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد إلى الحياة الطبيعية يوم 3 أو 4 مايو المقبل، وذلك بعد الاطلاع على خبرات الدول الأخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن أوربان، قوله في مقابلة مع إذاعة "ماريا راديو" إنه يرى أن الضربة القوية للاقتصاد كانت أقل مما توقعه "معظم الآخرين" في حين أن التعافي ربما يكون أبطأ مما توقع أكثر المتفائلين.

وأوضح أن الاقتصاد ربما يعود إلى وضعه السابق قبل الأزمة، في مثل هذا الوقت من العام المقبل.

يذكر أن المجر قامت بزيادة الدعم للعمالة المؤقتة في خطة التحفيز التي وضعتها للتغلب على أثار تفشي فيروس كورونا.

فيكتور أوربان المجر بودابست فيروس كورونا

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