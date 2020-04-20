ميركل تدعو إلى مواصلة الالتزام بأكبر قدر من الحذر في مواجهة كورونا

برلين - (د ب أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مواطنيها إلى مواصلة الالتزام بأكبر قدر من الحذر، في مواجهة أزمة كورونا رغم تراجع سلسلة العدوى.

وفي أعقاب جلسة للمجلس الوزاري المعني بمكافحة الأزمة، قالت ميركل، اليوم الاثنين، إنه لا ينبغي الاعتقاد " ولو لثانية واحدة" بأن الخطر قد زال " بل علينا أن نظل يقظين ومنضبطين".

وأضافت ميركل:" ستكون حسرة أن نرى أنفسنا ونحن ننتكس"، ورأت ميركل أن التدابير المشددة حققت الكثير، وأنها أوصلت عدد تكاثر سلاسل العدوى إلى أقل من 1.

وتابعت ميركل أن عدد المتعافين زاد على عدد الإصابات الجديدة في بعض الايام، لكنها قالت:" نحن في البداية ولا نزال بعيدين عن تجاوز الأسوأ".

ودعت ميركل، رؤساء حكومات الولايات إلى عدم تخفيف تدابير الحماية للحد من الجائحة في وقت سابق لأوانه وعلى نطاق أوسع من اللازم، وأعربت عن رغبتها في استغلال نطاق الحركة المقرر "على أضيق نطاق ممكن وليس على أوسع نطاق ممكن"، وحذرت المستشارة من أن " المضي قدما (في تخفيف القيود) بوتيرة أسرع من اللازم، يمكن أن يكون خطأ".

وأكدت ميركل أنها تعرف بالضائقة التي يمر بها المواطنون والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والآباء والأمهات الذين يعيلون أطفالا دون جود شريك الحياة، وأصحاب الفنادق والمحلات والفنانون.

وقالت إنها تعرف بما تنتظره الكنائس والطوائف الدينية، وترى الحاجة الملحة إلى إمكانية ممارسة حق التجمع والتظاهر " وهذه الجائحة تطلبت منا جميعا في هذه البلاد الكثير جدا، من كل فرد ومن المجتمع أيضا".

وذكرت ميركل أنه يتم إعداد وتدريب 105 فريق متنقل سيساعد في تحديد هوية الأشخاص المخالطين للمصابين، وقالت إن وزارة الصحة الاتحادية ستتحمل تكاليف عمل هذه الفرق الميدانية.

واعتبارًا من الثاني والعشرين من الشهر الجاري، سيكون هناك إلزام بالإبلاغ عن الإصابات لدى المكاتب الصحية التي بدورها ستبلغ الولايات في حال لم تتمكن من أداء هذه المهمة.

وأكدت ميركل على ضرورة التتبع الدقيق لسلسلة العدوى " وهذا سينجح فقط إذا دعمنا خدمة الصحة العامة".

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز في ألمانيا 142 ألف و600 حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس 4462 حالة.