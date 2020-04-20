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1997 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

03:01 ص الإثنين 20 أبريل 2020
1997 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

جزيرة هارت آيلاند شمال شرقي برونكس في مدينة نيويور


سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1997 وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد إن اختبار فيروس كورونا "أمر محلي"، فيما يبدو أنه يضع بذلك عبء إجراء الفحوصات واسعة النطاق على كاهل مسؤولي كل ولاية .

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن حكام الولايات "أرادوا أن تكون لهم السيطرة الكاملة على فتح ولاياتهم لكنهم يريدوننا الآن، نحن الحكومة الاتحادية، أن نجري الفحوصات".

وأضاف "يجب أن يكون الاختبار أمرا محليًا، إننا نساعدهم كثيرًا".

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