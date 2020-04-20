ترامب: نسعى لزيادة مسحات اختبار كورونا بنحو ٢٠ مليون مسحة شهريا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تسعى لزيادة إنتاج مسحات اختبارات كورونا بنحو 20 مليون مسحة شهريا‎.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن بلاده مستمرة في حربها ضد وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنهم أجروا ملايين الفحوصات الطبية للكشف عن مصابين جدد بالفيروس التاجي.

وقال إنهم أجروا 4 مليون و180 ألف، اختبار فحص لوباء كورونا، وهو الأعلى في العالم.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن هذا يعزز جهودهم في محاربة الوباء القاتل، مشيدًا بالجهود المبذولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.