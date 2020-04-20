العاصمة الروسية موسكو تسجل ٢٨ وفاة جديدة بكورونا والإجمالي ٢٠٤

وكالات:

سجلت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم ثلاثة مصابون بمرضى السكري، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المدينة إلى 204 حالة وفاة.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو في بيان، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية "بموسكو توفي 28 مريض تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 )".

وكشف البيان ، ان " من بين حالات الوفاة أشخاص تتراوح أعمارهم من 44 إلى98 سنة.

يشار إلى ان من بين حالات الوفات مرضى كانوا يعانون من أمراض مزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية و السكر وضغط الدم.