فرنسا: وفاة 884 شخصا بكورونا في دور رعاية المسنين
باريس - (د ب أ)
أشار المدير العام للشؤون الصحية في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الخميس، إلى بيانات جديدة أظهرت 884 حالة وفاة، على الأقل، مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في دور المسنين الفرنسية، والمؤسسات المماثلة.
ولم يتم تضمين هذه الوفيات في التحديث اليومي للمتوفين بالمستشفيات، والذين قال سالومون إنهم وصلوا إلى 4503، بزيادة 471 عن أمس الأربعاء. كما أنها لا تشمل بعد جميع دور رعاية المسنين.
وكشفت الأرقام المعلنة اليوم الخميس عن إجمالي 59105 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. ولكن سالومون قال إن البيانات التي تستند لاستشارات طبية أشارت إلى 141000 حالة إصابة جديدة في الفترة من 16 إلى 29 آذار/مارس الماضي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
865
عدد المصابين
-
201
عدد المتعافين
-
58
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1002159
عدد المصابين
-
198420
عدد المتعافين
-
51484
عدد الوفيات
إعلان