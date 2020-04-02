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ارتفاع الإصابات بكورونا في الجزائر إلى ٩٨٦ حالة بعد تسجيل ١٣٩ إصابة جديدة

06:46 م الخميس 02 أبريل 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في الجزائر إلى ٩٨٦ حالة بعد تسجيل ١٣٩ إصابة جديدة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر إلى 986 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 139 حالة جديدة.
وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، نقلته فضائية العربية، إلى ارتفاع عدد الإصابات ب139 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما سُجلت خمسة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 63 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 61 مصاب المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، حسب ذات البيان.
ويذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 39 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة ( 220 حالة ) في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد وتسعة ولايات اخرى من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا

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فيروس كورونا الجزائر وزارة الصحة الجزائرية

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