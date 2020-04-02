ارتفاع الإصابات بكورونا في الجزائر إلى ٩٨٦ حالة بعد تسجيل ١٣٩ إصابة جديدة

وكالات:



أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر إلى 986 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 139 حالة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، نقلته فضائية العربية، إلى ارتفاع عدد الإصابات ب139 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما سُجلت خمسة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 63 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 61 مصاب المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، حسب ذات البيان.