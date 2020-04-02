ارتفاع الإصابات بكورونا في النمسا إلى 10923 إصابة و158 وفاة

فيينا- (أ ش أ):

ارتفع حجم الإصابات بفيروس كورونا المتحور في النمسا اليوم الخميس إلى 10923 إصابة و 158 حالة وفاة وتعافي 1749 شخصا.

وقال ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي - في تصريحات له اليوم - إنه يوجد حاليا 1057 حالة في المستشفى بسبب فيروس كورونا 227 منهم في وحدات العناية المركزة، كما تم إجراء اختبارات طبية لنحو 92 ألفا و190 شخصا في البلاد.

وأضاف أن النمسا ستواصل إجراءات العزل الصحي وتقييد الحياة العامة لحين توقف تسجيل زيادات جديدة في حالات الإصابة.. مشيرا إلى أهمية الإجراء الأخير الخاص بفرض ارتداء الأقنعة الطبية في فترات التسوق.

وأشار الوزير إلى أن تحديد بداية العدوى يساهم في جهود السيطرة على الوباء.. لافتا إلى أن البداية كانت في 5 فبراير الماضي في مقاطعة ايشجل السياحية حيث تم تسجيل أول إصابة لسائح سويسري.