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الصين تتهم أمريكا بتحويل أصابع الاتهام بشأن تفشي كورونا

12:19 م الخميس 02 أبريل 2020
الصين تتهم أمريكا بتحويل أصابع الاتهام بشأن تفشي كورونا

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

بكين- (د ب أ):

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالسعي إلى تحويل أصابع الاتهام فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المتحور لديها، بعد أن خلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى أن بكين أخفت حجم الأزمة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج دافعت عن تعامل الصين مع الفيروس الذي ظهر أولا في مدينة يوهان في ديسمبر الماضي، واصفة هذا التعامل بأنه واضح وشفاف.

جاء ذلك في رد من هوا على تقرير لوكالة بلومبرج جاء فيه أن الالاستخبارات الأمريكية خلصت في تقرير سري مقدم للبيت الأبيض إلى أن بكين لم تعلن عن حقيقة إجمالي حالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.

وقالت هوا في بيان صحفي اعتيادي في بكين اليوم الخميس إن "بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون فقط أن يعكسوا اتجاه أصابع الاتهام ... فعليا لا نريد الدخول في جدل معهم، ولكن أمام مثل هذا التحليل والافتراء الأخلاقي من جانبهم، أشعر بالاضطرار بأخذ بعض الوقت وتوضيح الحقيقة مجددا".

وكانت بلومبرج قد نقلت عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف هويتهم نظرا لسرية التقرير الاستخباراتي القول إن البيانات التي أعلنتها الصين حول حالات الإصابة والوفاة جراء كورونا كانت غير كاملة بشكل متعمد.

وزارة الخارجية الصينية الصين الولايات المتحدة فيروس كورونا

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