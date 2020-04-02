الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري على الحدود مع المكسيك وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا

الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري على الحدود مع

واشنطن - (د ب أ):

تعزز الولايات المتحدة من وجود جيشها على الحدود الجنوبية مع المكسيك، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ويهدف هذا النشر إلى حماية الولايات المتحدة من المهاجرين الذين يحتمل إصابتهم بالفيروس والذين يحاولون عبور الحدود، حسبما قال قائد القيادة الأمريكية الشمالية، تيرينس أوشونيسي، الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف.

وقالت لورا ريتشاردسون، القائد العام للقيادة الشمالية، إنه سيتم إرسال نحو 540 جنديا إلى الحدود "قريبا جدا".

وسيدعم هؤلاء الجنود قوات حرس الحدود في توقيف المهاجرين المصابين وإعادتهم فورا، حسبما أفادت ريتشاردسون.