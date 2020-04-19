أفغانستان تعلن تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا
كابول - (أ ش أ):
أعلن المتحدث باسم وزير الصحة الأفغاني وحيد الله مايار، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات ليقترب من الأف شخص.
وأضاف مايار أن 31 من الحالات الجديدة تم تسجيلها في كابول، موضحا أنه بعد إضافة الحالات الجديدة يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 993 منذ تفشي المرض في أفغانستان، مشيرا إلى تعافي 131 مريضا.
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