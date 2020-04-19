الصحة العالمية: تخفيف الإغلاق ليس مؤشرًا على انتهاء وباء كورونا
واشنطن - (د ب أ)
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الأحد، إن تخفيف الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد في بعض الدول، لا يعد مؤشرا على انتهاء الوباء.
وأضاف أدهانوم، خلال اجتماع افتراضى لوزراء الصحة بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين اليوم، إنه يتعين على الدول التي تخطط لتخفيف القيود الاجتماعية أن تفعل ذلك على مراحل.
وتابع: "إن رفع ما يسمى بقيود الإغلاق لا يمثل نهاية للوباء في أي دولة، بل هو مجرد بداية للمرحلة التالية ".
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أدهانوم القول إن منظمة الصحة العالمية ستنشر خطة مرحلتها الثانية للاستجابة لوباء كورونا المستجد، والتي سوف تتضمن تقييمًا للموارد المطلوبة للتعامل مع هذه المرحلة التالية.
وجدد أدهانوم، دعوته للدول لتعزيز إنتاجها من الإمدادات الطبية اللازمة وتوزيعها بشكل عادل، وحذر من وتيرة انتشار الفيروس في الدول التي تفتقر إلى قدرات الاستجابة للفيروس.
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