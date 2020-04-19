المسماري: الجيش الليبي صد هجوم تركي على ترهونة
وكالات
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، صد قوات الجيش لهجوم تركي على مدينة ترهونة، وأسر عددًا من المقاتلين والمعدات العسكرية من صفوف الأتراك.
وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن الجيش الليبي كشف تحرك تركي لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم.
وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى استغلال أنقرة لأزمة كورونا المستجد، ونقلوا الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.
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