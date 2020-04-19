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دولة الاحتلال تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 13491

09:52 م الأحد 19 أبريل 2020
دولة الاحتلال تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 13491

وزارة الصحة الإسرائيلية

غزة - (أ ش أ):

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه تم اليوم الأحد، تسجيل 129 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و491 حالة.

وأشارت الوزارة، نقلا عن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائلية، إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 172 حالة، فيما تعافى نحو 3564 شخصا من الفيروس.

ويتلقى حاليا 571 مريضا بفيروس كورونا العلاج في المستشفيات، بينما تم عزل 6745 شخصا في منازلهم، كما يتلقى 2055 شخصًا آخر العلاج حاليًا في فنادق مخصصة.

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