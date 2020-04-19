دولة الاحتلال تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 13491
غزة - (أ ش أ):
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه تم اليوم الأحد، تسجيل 129 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و491 حالة.
وأشارت الوزارة، نقلا عن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائلية، إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 172 حالة، فيما تعافى نحو 3564 شخصا من الفيروس.
ويتلقى حاليا 571 مريضا بفيروس كورونا العلاج في المستشفيات، بينما تم عزل 6745 شخصا في منازلهم، كما يتلقى 2055 شخصًا آخر العلاج حاليًا في فنادق مخصصة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:جماعات مسلحة تقتل 47 شخصًا شمالى نيجيريا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3032
عدد المصابين
-
701
عدد المتعافين
-
224
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2295774
عدد المصابين
-
587761
عدد المتعافين
-
157900
عدد الوفيات
إعلان