وزيرا خارجية البحرين والأردن يبحثان هاتفيا جهود مكافحة كورونا

المنامة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مسار العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، آخر تطورات جائحة فيروس "كورونا" المستجد وجهود البلدين لمنع تفشي هذا الوباء والحد من انتشاره، وأكدا على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة الطارئة.