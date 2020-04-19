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أمير الكويت يحث العائدين من الخارج على الالتزام بالتعليمات الصحية

11:37 ص الأحد 19 أبريل 2020
أمير الكويت يحث العائدين من الخارج على الالتزام بالتعليمات الصحية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الكويت- (د ب أ):

شدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، على ضرورة التزام الكويتيين العائدين من الخارج بتعليمات السلطات الصحية حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم وسلامة المجتمع.

وجاء هذا في كلمة متلفزة للأمير بالتزامن مع بدء البلاد في عملية إجلاء كبرى لمواطنيها في الخارج، والتي من المتوقع أن تشمل عشرات الآلاف.

وقال إن الكويت تعيش فرحة كبيرة لعودة أبنائها من الخارج، ولكنه حذر من أن "الخسائر ستكون عالية" إذا ما لم يتلزم العائدون بالتعليمات الصحية.

صباح الأحمد الجابر الصباح الكويت التعليمات الصحية

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