كورونا.. عدد الوفيات في إيران يتجاوز 5 آلاف والإصابات تقترب من 81 ألفا
طهران - (د ب أ):
بلغ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران حتى صباح اليوم الأحد 80 ألفا و868 شخصا.
ووفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز وشبكة بلومبرج نيوز فإن عدد الوفيات في إيران بلغ 5 آلاف و 31 حالة، فيما تعافي 55 ألفا و 987 شخصا.
يشار إلى أنه مضى حوالي 8 أسابيع منذ الاعلان عن أول اصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 في إيران.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3032
عدد المصابين
-
701
عدد المتعافين
-
224
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2295774
عدد المصابين
-
587761
عدد المتعافين
-
157900
عدد الوفيات
إعلان