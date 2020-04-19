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ارتفاع عدد الاصابات في كوريا الجنوبية إلى 10661 بعد تسجيل 8 إصابات جديدة

05:03 ص الأحد 19 أبريل 2020
ارتفاع عدد الاصابات في كوريا الجنوبية إلى 10661 بعد تسجيل 8 إصابات جديدة

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10 آلاف و 661.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك انخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ 18 فبراير.

ومن بين الحالات الثمان الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 5 حالات بينما انتقل المرض للحالات الثلاث الباقية محليا.

ووصل عدد الوفيات إلى 234 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 105 حالات إلى 8 آلاف و42 حالة خلال نفس الفترة.

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