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الجزائر تسجل 3 وفيات و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:41 م السبت 18 أبريل 2020
الجزائر تسجل 3 وفيات و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ)؛

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، عن تسجيل 3 وفيات و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتعتبر حصيلة الوفيات الجديدة التي أعلنها جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الملخص الصحفي اليومي، هي الأضعف منذ أسابيع، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 367 حالة، بينما بلغ مجموع الإصابات 2534 حالة.

وأشار فورار إلى تعافي 48 حالة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 894.

فيروس كورونا الجزائر وزارة الصحة الجزائرية

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