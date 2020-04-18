روسيا: مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة يقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية

روسيا - (أ ش أ)

أكدت روسيا اليوم السبت، معارضتها لخطط إسرائيل الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، وشددت على أن هذا الإجراء قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين، خاصة آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها إن روسيا والدول الأخرى، التي تدعم صيغة حل الدولتين، تشارك الجانب الفلسطيني المخاوف، من أن تطبيق هذه الخطط قد يقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتكاملة الأراضي.