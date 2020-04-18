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روسيا: مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة يقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية

06:38 م السبت 18 أبريل 2020
روسيا: مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة يقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخار

روسيا - (أ ش أ)

أكدت روسيا اليوم السبت، معارضتها لخطط إسرائيل الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، وشددت على أن هذا الإجراء قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين، خاصة آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها إن روسيا والدول الأخرى، التي تدعم صيغة حل الدولتين، تشارك الجانب الفلسطيني المخاوف، من أن تطبيق هذه الخطط قد يقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتكاملة الأراضي.

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ماريا زاخاروفا روسيا إسرائيل فلسطين

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