إسبانيا: الوفيات جراء الإصابة بكورونا تتجاوز 20 ألفا

مدريد- (د ب أ):

أظهرت بيانات وزارة الصحة في إسبانيا اليوم السبت أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد وصل إلى 20 ألفا و43 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 565 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي أقل بعشرين وفاة مقارنة بأمس.

ووفقًا للبيانات، تعد إسبانيا ثالث دول العالم الأشد تضررا جراء الإصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

ورغم ذلك، قد لا تكشف هذه البيانات الصورة الكاملة، وقد بدأت الحكومة أمس الجمعة توحيد كيفية تسجيل الوفيات التي تحدث في كل منطقة.

وبحسب فرناندو سيمون، رئيس هيئة الطوارئ الصحية، يبدو أن حظر التجول الصارم الذي فرضته إسبانيا، منذ منتصف مارس الماضي، وحتى 25 أبريل الجاري، ساعد في تباطؤ معدل انتقال العدوى.

وأضاف سيمون اليوم السبت أنه يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الانخفاض في معدل انتشار العدوى.

وتم تسجيل 4500 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى ما يقرب من 192 ألفا. وانخفض معدل زيادة العدوى إلى 2.4 في المئة، مقارنة بأعلى مستوى كان سجله عند 20 بالمئة.

وتم تسجيل 3000 حالة تعاف جديدة ليصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس إلى 75 ألفا.