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العراق: إجمالي الإصابات بكورونا يناهز ١٥٠٠ حالة

07:08 م الجمعة 17 أبريل 2020
العراق: إجمالي الإصابات بكورونا يناهز ١٥٠٠ حالة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 وحالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 1482 إصابة وإجمالي الوفيات 81 .

وذكرت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه " تم فحص 2477 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 51737".

وأضافت "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 48 إصابة في العراق وحالة وفاة واحدة في البصرة، لافتة الى ان "مجموع الإصابات الكلي بلغ 1482، مجموع الوفيات 81، ومجموع حالات الشفاء 906 ".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .

وزارة الصحة العراقية العراق فيروس كورونا كوفيد-19

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