الجزائر: 16 وفاة و150 إصابة جديدة بكورونا
الجزائر - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الجمعة، عن تسجيل 16 حالة وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).
وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 364، في حين وصل مجموع الإصابات إلى 2418 حالة موزعة عبر 47 ولاية.
وأوضح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الملخص الصحفي اليوم، أن الوفيات الجديدة سجلت ما بين 8 و16 من الشهر الجاري وان الإصابات الجديدة تم تسجيلها خلال الفترة من السبت الماضي إلى اليوم الجمعة.
كما أعلن فواز عن تسجيل 63 حالة تعافي جديدة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 846.
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